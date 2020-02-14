Фестиваль ирландского кино откроется 11 марта в Москве

Фестиваль ирландского кино откроется 11 марта фильмом «Пара нормальных» в Москве. Ленту представит исполнитель главной роли Барри Уорд.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Программа включает новые полнометражные фильмы и сборники короткометражных работ, среди которых «Чисто ирландский юмор», «Вечно молодой», «В тихом омуте», «Родственник поневоле».

Также запланированы встречи с создателями картин.

Показы будут проходить не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.