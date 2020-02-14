Фестиваль ирландского кино откроется 11 марта в Москве

Короткая ссылка
Фестиваль ирландского кино откроется 11 марта фильмом «Пара нормальных» в Москве. Ленту представит исполнитель главной роли Барри Уорд.
Фестиваль ирландского кино откроется 11 марта в Москве
  • © Kika Press/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Дни.ру».

Программа включает новые полнометражные фильмы и сборники короткометражных работ, среди которых «Чисто ирландский юмор», «Вечно молодой», «В тихом омуте», «Родственник поневоле».

Также запланированы встречи с создателями картин.

Показы будут проходить не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить