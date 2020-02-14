Фестиваль ирландского кино откроется 11 марта в Москве
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Программа включает новые полнометражные фильмы и сборники короткометражных работ, среди которых «Чисто ирландский юмор», «Вечно молодой», «В тихом омуте», «Родственник поневоле».
Также запланированы встречи с создателями картин.
Показы будут проходить не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.
Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.