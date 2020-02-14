В Петербурге покажут восстановленный фильм «Курьер»

В марте в Санкт-Петербурге пройдёт показ восстановленной копии картины Карена Шахназарова «Курьер».

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов проката ленты.

Специальный показ фильма состоится 12 марта в кинотеатре «Аврора», а в широкий прокат «Курьер» выйдет 26 марта.

Фильм Карена Шахназарова с Фёдором Дунаевским, Анастасией Немоляевой, Инной Чуриковой и Олегом Басилашвили в главных ролях был снят в 1986 году.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в девяти кинотеатрах сети «Москино» с 20 по 24 февраля пройдёт акция ко Дню защитника Отечества, в рамках которой будут бесплатно показаны советские фильмы о войне.