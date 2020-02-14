В Петербурге покажут восстановленный фильм «Курьер»

Короткая ссылка
В марте в Санкт-Петербурге пройдёт показ восстановленной копии картины Карена Шахназарова «Курьер».
В Петербурге покажут восстановленный фильм «Курьер»
  • © Мосфильм (1986)

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов проката ленты.

Специальный показ фильма состоится 12 марта в кинотеатре «Аврора», а в широкий прокат «Курьер» выйдет 26 марта.

Фильм Карена Шахназарова с Фёдором Дунаевским, Анастасией Немоляевой, Инной Чуриковой и Олегом Басилашвили в главных ролях был снят в 1986 году.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в девяти кинотеатрах сети «Москино» с 20 по 24 февраля пройдёт акция ко Дню защитника Отечества, в рамках которой будут бесплатно показаны советские фильмы о войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить