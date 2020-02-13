Внук Соловьёва-Седого предложил назвать улицу в Петербурге именем композитора

Внук Василия Соловьёва-Седого обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением назвать безымянный проезд вдоль Синопской набережной именем композитора.

«Моё предложение поддержали в администрации Центрального района, с представителями которой мы и выбрали проезд. Кроме того, идею одобрила инициативная группа, в которую вошли деятели культуры Петербурга», — отметил Василий Соловьёв-Седой (младший) в беседе с «Петербургским дневником».

По его мнению, было бы правильно, если бы в год 75-летия Победы в Петербурге появилась бы улица автора таких песен как: «Соловьи», «Прощай, любимый город», «Где же вы теперь, друзья однополчане».

Ранее kp.ru сообщала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в соответствии с предложениями топонимической комиссии подписал распоряжение о присвоении названий 31 безымянной территории города.