В Москве после ремонта открылся кинотеатр «Салют»

В столице 10 февраля после ремонта открылся кинотеатр «Салют» городской сети «Москино».

Как сообщает сайт «Москва 24», для зрителей обустроены два зала, рассчитанные на 90 мест каждый. Они оснащены современным цифровым оборудованием и новыми акустическими системами.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что в первую неделю после открытия в кинотеатре покажут оскароносную военную драму «1917» режиссёра Сэма Мендеса, а также мелодраму Греты Гервиг «Маленькие женщины» и фильм «Паразиты», получивший премию «Оскар».

В рамках специальных программ там пройдут показы фильмов Михаила Швейцера, картин о войне и кинолент советских режиссёров Динары Асановой и Светланы Проскуриной.

Кроме того, в конце февраля кинотеатр планирует запустить две тематические программы: «Нон-фикшен-клуб» и «Японский киноклуб».