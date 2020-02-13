В Москве после ремонта открылся кинотеатр «Салют»
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Как сообщает сайт «Москва 24», для зрителей обустроены два зала, рассчитанные на 90 мест каждый. Они оснащены современным цифровым оборудованием и новыми акустическими системами.
Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что в первую неделю после открытия в кинотеатре покажут оскароносную военную драму «1917» режиссёра Сэма Мендеса, а также мелодраму Греты Гервиг «Маленькие женщины» и фильм «Паразиты», получивший премию «Оскар».
В рамках специальных программ там пройдут показы фильмов Михаила Швейцера, картин о войне и кинолент советских режиссёров Динары Асановой и Светланы Проскуриной.
Кроме того, в конце февраля кинотеатр планирует запустить две тематические программы: «Нон-фикшен-клуб» и «Японский киноклуб».