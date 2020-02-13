Брюс Уиллис исполнит главную роль в фильме о борьбе с инопланетянами

Американский актёр Брюс Уиллис исполнит главную роль в научно-фантастическом экшене «Космический грех» режиссёров Кори Ларджа и Эдварда Дрейка.

По данным издания Deadline, герой Уиллиса возглавит группу военных и учёных, противостоящую инопланетянам. По сюжету пришельцы из космоса будут пытаться захватить человечество.

Производство фильма находится в подготовительной стадии. Авторами сценария также выступят Кори Лардж и Эдвард Дрейк. Ранее они уже работали с Брюсом Уиллисом над фантастическим боевиком Anti-Life, который выйдет в прокат в конце 2020 года.

На счету Брюса Уиллиса более 300 ролей, преимущественно в триллерах и боевиках. Только за 2019 год вышло шесть фильмов с его участием: «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона, «10 минут спустя» Брайана А. Миллера, «Между двумя папоротниками» Скотта Окермана, «Стекло» М. Найта Шьямалана, «Ночь в осаде» Мэтта Эскандари, а также «ЛЕГО Фильм 2», где актёр появился в камео.