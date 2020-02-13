У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,9

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Сейсмологи зафиксировали у Курильских островов землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщила Геологическая служба США.
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
  • globallookpress.com

Эпицентр землетрясения находился в 92 км к востоку-северо-востоку от города Курильска.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 142,6 км.

2 февраля землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула

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