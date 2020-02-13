У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,9

Сейсмологи зафиксировали у Курильских островов землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщила Геологическая служба США.

globallookpress.com

Эпицентр землетрясения находился в 92 км к востоку-северо-востоку от города Курильска. Очаг подземных толчков залегал на глубине 142,6 км. 2 февраля землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.