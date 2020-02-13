В Ивановском зале откроется выставка русского плаката конца XIX — начала XX века

В Ивановском зале в Москве 27 февраля начнёт работу выставка «Городская феерия. Выставка русского плаката конца XIX — начала XX века». Посетителям покажут более 200 плакатов, упаковку и прейскуранты, выпускавшиеся в России до 1917 года.

Как рассказала RT куратор выставки Ольга Барковец, в Ивановском зале (самостоятельном музейном пространстве РГБ) покажут как ставшие предвестниками современной наружной рекламы коммерческие плакаты, так и патриотические и благотворительные плакаты времён Первой мировой войны; первые российские киноплакаты, заложившие основные принципы кинорекламы, которые используются и сегодня; плакаты, по которым можно судить об общественной и культурной жизни России на рубеже столетий. В их числе работы таких мэтров российского художественного искусства, как Л. Бакст, М. Врубель, В. Васнецов, К. Коровин, Л. Пастернак, В. Серов.

«Мультимедийный блок выставки содержит интересную и малоизвестную информацию о российском происхождении ряда популярных сейчас продуктов — от того, что сегодня принято называть «киндер-сюрпризом», до завёрнутых в фольгу шоколадных Дедов Морозов. А представленные в экспозиции издания начала XX века дают понять, что современные специалисты по рекламе руководствуются в своей работе многими принципами, которые были сформулированы их российскими коллегами более 100 лет назад», — подчеркнула Барковец.

Она также добавила, что появившийся на основе европейских образцов русский плакат в конце XIX — начале XX веков приобрёл свои специфические черты и особенности, созвучные эпохе перемен.

«В пространстве города откровенный китч мог соседствовать с подлинными произведениями искусства. Выставка позволяет увидеть разнообразие художественных стилей русского плаката, что было отличительной чертой того времени, яркого и противоречивого. Спустя 100 лет, в конце XX — начале XXI веков, когда в России возродилась рыночная экономика, реклама с новой силой обрушилась на улицы городов, с той же агрессивностью и масштабностью, перед которыми, как и столетие назад, город терял свой облик, растворяясь в многочисленных билбордах, растяжках и прочих новых рекламных носителях», — отметила куратор.

В рамках выставки также можно будет посетить лекторий, в ходе которого эксперты рекламного рынка расскажут о роли культурного кода в рекламе.