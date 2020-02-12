Ямпольская назвала маркировку к «Тихому Дону» оскорбительной для русской культуры

Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская пояснила свою позицию по вопросу освобождения произведений литературы и искусства от излишней возрастной маркировки.

«Лично я считаю оскорбительным для русской культуры, когда «Тихий Дон» стоит на полках закатанным в целлофан, с маркировкой «18+» и штампом «Содержит нецензурную брань». Тем же ханжеским клеймом припечатаны Есенин, Маяковский, Искандер, Астафьев. Не говорю про Бродского и Довлатова...» — написала Ямпольская в своей колонке для RT.

Депутат также подчеркнула, что не читать «Тихий Дон» — вреднее, чем читать его со всей присущей роману «бранью».

«Российские дети учатся дурному не у Есенина, Бунина, Набокова или Мопассана. Просто с Буниным и Мопассаном легче бороться. С виртуальной реальностью — невозможно. С телевидением — опасно. А за искусство и литературу кто заступится?» — отметила она.

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