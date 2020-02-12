В московском метро открылась выставка анималистических скульптур

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Выставка анималистических скульптур «Бестиарий» открылась на станции «Воробьёвы горы» Сокольнической линии Московского метрополитена.
В московском метро открылась выставка анималистических скульптур
  • © mosmetro.ru

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу московской подземки, экспозиция, подготовленная совместно с Дарвиновским музеем, будет работать до 25 февраля.

«Экспозиция, открытая сегодня, свидетельствует о том, что современное искусство не ограничивается только театральными залами, концертными площадками и музейными стенами. Оно экспериментирует, синтезирует новые формы, рождает новые жанры», — отметила заместитель главы метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она добавила, что ежедневно выставку смогут посещать свыше 12 тыс. горожан.

В ноябре на сайте «Москва 24» сообщалось, что в Московском метрополитене выставили 150 репродукций картин из экспозиции «Память поколений» в ЦВЗ «Манеж». 

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