В московском метро открылась выставка анималистических скульптур

Выставка анималистических скульптур «Бестиарий» открылась на станции «Воробьёвы горы» Сокольнической линии Московского метрополитена.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу московской подземки, экспозиция, подготовленная совместно с Дарвиновским музеем, будет работать до 25 февраля.

«Экспозиция, открытая сегодня, свидетельствует о том, что современное искусство не ограничивается только театральными залами, концертными площадками и музейными стенами. Оно экспериментирует, синтезирует новые формы, рождает новые жанры», — отметила заместитель главы метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она добавила, что ежедневно выставку смогут посещать свыше 12 тыс. горожан.

В ноябре на сайте «Москва 24» сообщалось, что в Московском метрополитене выставили 150 репродукций картин из экспозиции «Память поколений» в ЦВЗ «Манеж».