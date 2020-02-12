Петров рассказал о детской мечте стать футболистом

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Актёр Александр Петров рассказал о своей детской мечте стать футболистом.
Петров рассказал о детской мечте стать футболистом
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он признался, что смог воплотить эту мечту только на экране.

«Я закрыл эту детскую мечту, когда снялся в фильме «Стрельцов» о великом советском футболисте с трагичной судьбой. Лента выйдет этой весной, 16 апреля», — отметил Петров.

Он добавил, что когда-то мечтал стать мэром своего родного Переславля-Залесского и по-прежнему стремится развивать в городе культуру и туризм, чтобы туда приезжали как можно больше людей.

Ранее актриса Юлия Пересильд в беседе с газетой «Известия» рассказала о работе с художественным руководителем Театра Наций Евгением Мироновым.

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