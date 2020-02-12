Эксперт оценил риски при использовании онлайн-сервисов

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Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин оценил риски при использовании онлайн-сервисов.
Эксперт оценил риски при использовании онлайн-сервисов
  • Pixabay

«Я думаю, что самое главное в таких условиях — подвергать сомнению и переоценивать каждый сервис, которым вы начинаете пользоваться. Давая приложению доступ к своей кредитной карте, нужно понимать, что рано или поздно оно может воспользоваться этими данными», — заявил он в беседе с Nation News.

По мнению эксперта, права пользователей на нераспространение информации пока чисто номинальные.

Как отметил Щельцин, случаев, когда удавалось проследить утечку данных, очень мало, и лучше всего задуматься, нужен ли тот или иной сервис, вызывает ли он доверие.

«Это касается в том числе и приложений официальных известных компаний, и новых трендовых мобильных приложений. Если вы будете всегда задавать себе такой вопрос, то атак будет гораздо меньше», — заключил он.

Ранее член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о новом способе кражи денег со счетов.

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