В Росгидрометцентре назвали сроки наступления весенней погоды в Удмуртии
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По его словам, это произойдёт уже через несколько недель.
«Что касается Ижевска, я думаю, здесь ничего экстремального не будет. Всё в обычные сроки. То же самое и с половодьем: оно не будет лёгким, но об этом рано пока ещё говорить», — цитирует слова Шумакова ИА «Удмуртия».
Он также добавил, что ситуация с половодьем будет не хуже, чем обычно.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России.
11 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» рассказал, какая погода ожидается в столице до конца этой недели.