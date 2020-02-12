В Росгидрометцентре назвали сроки наступления весенней погоды в Удмуртии

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Руководитель Росгидрометцентра Игорь Шумаков рассказал, когда в Удмуртии наступит весенняя погода.
В Росгидрометцентре назвали сроки наступления весенней погоды в Удмуртии
  • © Ижевск / wikipedia.org

По его словам, это произойдёт уже через несколько недель.

«Что касается Ижевска, я думаю, здесь ничего экстремального не будет. Всё в обычные сроки. То же самое и с половодьем: оно не будет лёгким, но об этом рано пока ещё говорить», — цитирует слова Шумакова ИА «Удмуртия».

Он также добавил, что ситуация с половодьем будет не хуже, чем обычно.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России.

11 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» рассказал, какая погода ожидается в столице до конца этой недели.

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