В Москве сдали на переработку рекордное число новогодних елей
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Этот год уже стал рекордным. В 416 пунктов приёма москвичи принесли свыше 46 тыс. елей», — заявил мэр Сергей Собянин на своём персональном сайте.
По его словам, лидером признан Южный административный округ, жители которого позаботились об утилизации более 11,2 тыс. деревьев.
Далее следуют Северо-Западный и Юго-Западный административные округа.
Акция впервые состоялась в 2016 году. Собранные ёлки, сосны и пихты перерабатывают в щепу, которую затем используют в Московском зоопарке или для мощения дорожек в зелёных зонах. В 2020 году программа продлится до 29 февраля.
Ранее Nation News сообщал об акции «Ёлки в щепки» в Санкт-Петербурге.