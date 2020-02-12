В Москве сдали на переработку рекордное число новогодних елей

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В рамках программы «Ёлочный круговорот» в Москве сдали на переработку рекордное число новогодних елей.
В Москве сдали на переработку рекордное число новогодних елей
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Этот год уже стал рекордным. В 416 пунктов приёма москвичи принесли свыше 46 тыс. елей», — заявил мэр Сергей Собянин на своём персональном сайте.

По его словам, лидером признан Южный административный округ, жители которого позаботились об утилизации более 11,2 тыс. деревьев.

Далее следуют Северо-Западный и Юго-Западный административные округа.

Акция впервые состоялась в 2016 году. Собранные ёлки, сосны и пихты перерабатывают в щепу, которую затем используют в Московском зоопарке или для мощения дорожек в зелёных зонах. В 2020 году программа продлится до 29 февраля.

Ранее Nation News сообщал об акции «Ёлки в щепки» в Санкт-Петербурге.

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