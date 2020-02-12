Картину Тициана вернули в экспозицию Пушкинского музея после реставрации

Работа Тициана Вечеллио «Се, Человек!» вернулась после сложной реставрации в постоянную экспозицию Пушкинского музея спустя 93 года.

Как сообщает телеканал «Звезда», подготовка картины к реставрации продолжалась с 2008 по 2016 год, а затем до 2019 года специалисты проводили работы по восстановлению полотна.

По данным реставраторов, наиболее значимые участки произведения оказались в сохранности.

Кроме того, в процессе работы под верхним слоем краски был обнаружен мужской портрет. Эксперты объясняют это тем, что Тициан нередко использовал в качестве основы свои более ранние произведения.

Картина была написана Тицианом в 1575—1576 годах. В 1850 году её приобрёл Эрмитаж, а в коллекцию Пушкинского музея она поступила в 1924 году. Спустя три года полотно было похищено, а в 1931 году вернулось в музей со значительными повреждениями.