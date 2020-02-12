В Крыму объявили режим повышенной готовности из-за шторма

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В Крыму сообщили, что экстренные службы региона работают в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погоды.
В Крыму объявили режим повышенной готовности из-за шторма
  • РИА Новости

«В связи с прохождением фронтальных разделов 11 и 12 февраля в Крыму ожидаются сильный дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, 15—20 м/с, порывы 25 м/с», — заявили в МЧС по республике.

Как передаёт телеканал «Звезда», в 47 населённых пунктах на территории Крыма зафиксированы перебои с электроэнергией.

Кроме того, вода затопила прибрежные трассы, а некоторые дороги заблокированы упавшими конструкциями.

Ожидается, что все повреждения будут устранены в течение дня.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Крыму.

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