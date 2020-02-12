В Севастополе предупредили о приостановке морского сообщения из-за погоды
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Из-за ухудшения погодных условий движение парома по направлению Артбухта — Северная (площадь Захарова), а также катеров на линии Радиогорка — Артбухта приостановлено», — отметили в правительстве.
При этом катера, курсирующие по маршруту город — Северная, продолжают движение, несмотря на сильный ветер.
Уточняется, что до окончания действия штормового предупреждения на полуострове ремонтные службы Крыма продолжат работать в режиме повышенной готовности.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Крыму 11 и 12 февраля.