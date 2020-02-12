В Москве бесплатно покажут советские фильмы о войне

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В девяти кинотеатрах сети «Москино» с 20 по 24 февраля пройдёт акция ко Дню защитника Отечества, в рамках которой будут бесплатно показаны советские фильмы о войне.
В Москве бесплатно покажут советские фильмы о войне
  • © Кадр из фильма «Корпус генерала Шубникова». Режиссер Дамир-Вятич Бережный. 1980 год

Как сообщает сайт «Москва 24», в программу «Синематека. На фронте и в тылу» входит 11 картин, среди которых «Офицеры», «Солдат Иван Бровкин», «Звезда», «Женя, Женечка и «Катюша».

Посмотреть киноленты на больших экранах можно будет в «Салюте», «Искре», «Спутнике», «Юности», «Туле», «Молодёжном», «Сатурне», «Вымпеле» и «Полёте».

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что фильмы покажут с 35-миллиметровой плёнки, хранящейся в архиве «Москино».

Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в столичном кинотеатре «Иллюзион» 13 февраля покажут фильмы, созданные студентами и выпускниками ВГИКа.

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