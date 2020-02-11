Тилль Линдеманн представит новый альбом в России

Солист Rammstein Тилль Линдеманн представит в России новый альбом группы Lindemann.

Как сообщает Пятый канал, релиз «F & M» станет второй совместной работой Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена.

2 марта музыканты выступят в Петербурге, 9 марта в Екатеринбурге, 12 марта в Краснодаре и 15 марта дадут концерт в Москве.

В альбоме «F & M» представлена лирика на немецком языке в исполнении Линдеманна. К созданию новых песен привело сотрудничество музыканта с гамбургским театром «Талия».

Ранее издание «Дни.ру» передавало, что японская группа Babymetal даст концерт в Москве 1 марта в рамках мирового тура.