Тилль Линдеманн представит новый альбом в России

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Солист Rammstein Тилль Линдеманн представит в России новый альбом группы Lindemann.
Тилль Линдеманн представит новый альбом в России
  • © Christian Thiel via www.imago-i/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Пятый канал, релиз «F & M» станет второй совместной работой Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена.

2 марта музыканты выступят в Петербурге, 9 марта в Екатеринбурге, 12 марта в Краснодаре и 15 марта дадут концерт в Москве.

В альбоме «F & M» представлена лирика на немецком языке в исполнении Линдеманна. К созданию новых песен привело сотрудничество музыканта с гамбургским театром «Талия».

Ранее издание «Дни.ру» передавало, что японская группа Babymetal даст концерт в Москве 1 марта в рамках мирового тура.

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