В Ленинградской области предупредили о порывах ветра до 18 м/с

В правительстве Ленинградской области предупредили о сильном ветре, порывы которого могут достигать 18 м/с.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти, в течение суток температура воздуха в регионе будет колебаться от -1°С до +4 °С, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Высота мокрого снега составит до 3 см.

Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. При необходимости на дороги региона выйдет порядка 400 единиц спецтехники.

10 февраля «Крыминформ» сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Крыму.