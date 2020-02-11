В Ленинградской области предупредили о порывах ветра до 18 м/с
- РИА Новости
Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти, в течение суток температура воздуха в регионе будет колебаться от -1°С до +4 °С, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.
Высота мокрого снега составит до 3 см.
Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. При необходимости на дороги региона выйдет порядка 400 единиц спецтехники.
10 февраля «Крыминформ» сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Крыму.