Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в столице до конца этой недели.

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что в данный момент погодные условия в центре европейской части России, в том числе в Москве и Московской области, определяет атлантический воздух.

«Погода будет спокойная. Если сегодня мы ждём усиления ветра до 15 м/с, то начиная со среды, в четверг и пятницу, будет облачно, небольшой снег. Ночью небольшой минус, днём около 0 °С — привычная уже для нас с декабря погода», — пояснил Вильфанд.

Он также добавил, что в выходные дни атмосферное давление начнёт повышаться, а температура воздуха ночью опустится до -2…-7 °С, днём около 0 °С.

Ранее Вильфанд в беседе с НСН рассказал о плюсах и минусах тёплой и холодной зимы в России.