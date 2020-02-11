Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца недели

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в столице до конца этой недели.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца недели
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что в данный момент погодные условия в центре европейской части России, в том числе в Москве и Московской области, определяет атлантический воздух.

«Погода будет спокойная. Если сегодня мы ждём усиления ветра до 15 м/с, то начиная со среды, в четверг и пятницу, будет облачно, небольшой снег. Ночью небольшой минус, днём около 0 °С — привычная уже для нас с декабря погода», — пояснил Вильфанд.

Он также добавил, что в выходные дни атмосферное давление начнёт повышаться, а температура воздуха ночью опустится до -2…-7 °С, днём около 0 °С.

Ранее Вильфанд в беседе с НСН рассказал о плюсах и минусах тёплой и холодной зимы в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить