НТВ выпустит собственную версию шоу The Masked Singer

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Весной 2020 года НТВ выпустит собственную версию вокального шоу The Masked Singer. Как подчеркнули в пресс-службе канала, проект выйдет в эфир под названием «Маска».
НТВ выпустит собственную версию шоу The Masked Singer
  • РИА Новости

Участниками шоу станут 12 российских знаменитостей — в их числе актёры, спортсмены и телеведущие. Согласно правилам проекта, конкурсантам предстоит петь в костюмах и масках, чтобы зрители не смогли раскрыть их личность.

По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, шоу включает в себя лучшие сюжетные повороты, которые можно было увидеть в American Idol, The Voice и The X-Factor. Также отмечается оригинальный развлекательный подход.

Формат был изобретён и впервые опробован в Южной Корее. Адаптации проекта вышли более чем в 20 странах, включая Францию, Германию, Великобританию и США. На американском телевидении шоу выходит под названием The Masked Singer.

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