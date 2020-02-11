Меньшов рассказал о выборе актрисы на роль в фильме «Москва слезам не верит»

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Режиссёр Владимир Меньшов в преддверии 40-летия картины «Москва слезам не верит» рассказал о выборе актрисы на роль Кати Тихомировой.
Меньшов рассказал о выборе актрисы на роль в фильме «Москва слезам не верит»
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он признался, что устроил Вере Алентовой настоящее испытание.

«Я вообще думал, что она не подходит для этой роли по многим компонентам, в том числе по возрасту. Хотел, чтобы у меня играла Ира Купченко или Маргоша Терехова, хотя они ненамного младше Веры. Но они отказались. Поэтому Веру я попросил пройти пробы наравне с другими актрисами. Только потом до меня дошло: конечно, если бы я реально попробовал Купченко или Терехову, то Вере вообще ничего бы не светило, никакой роли, потому что они были суперзвёздами в то время. Но в итоге для Веры всё сложилось счастливо. Да и для меня — она сыграла превосходно оба возраста своей героини», — отметил режиссёр.

Он также добавил, что решился снимать картину, несмотря на то что многие его отговаривали.

Ранее жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» Людмила Кожинова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о съёмках откровенных сцен с участием Веры Алентовой и Алексея Баталова.

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