В Москве откроется музей гуслей и китайского гуциня
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу парка, музей будет служить площадкой для международного гуманитарного сотрудничества и реализации культурно-просветительских программ.
Помимо инструментов, в музее будут представлены образцы, изготовленные руками культуролога Дмитрия Парамонова и мастера по созданию гуциня Се Цзяньдуна.
На открытии выступят собиратель народных песен Сергей Старостин, основатель проекта «Этносфера» Сергей Филатов и др. музыканты.
Ранее ФАН сообщало, что в залах Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства открылась выставка, посвящённая истории войн на Кавказе.