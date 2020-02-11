В Москве откроется музей гуслей и китайского гуциня

Короткая ссылка
Музей русских гуслей и китайской арфы (гуциня) откроется 12 февраля на территории музейно-просветительского комплекса «Сокольники» в Москве.
В Москве откроется музей гуслей и китайского гуциня
  • @guslimuseum
  • Facebook

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу парка, музей будет служить площадкой для международного гуманитарного сотрудничества и реализации культурно-просветительских программ. 

Помимо инструментов, в музее будут представлены образцы, изготовленные руками культуролога Дмитрия Парамонова и мастера по созданию гуциня Се Цзяньдуна.

На открытии выступят собиратель народных песен Сергей Старостин, основатель проекта «Этносфера» Сергей Филатов и др. музыканты.

Ранее ФАН сообщало, что в залах Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства открылась выставка, посвящённая истории войн на Кавказе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить