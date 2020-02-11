В Москве откроется музей гуслей и китайского гуциня

Музей русских гуслей и китайской арфы (гуциня) откроется 12 февраля на территории музейно-просветительского комплекса «Сокольники» в Москве.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу парка, музей будет служить площадкой для международного гуманитарного сотрудничества и реализации культурно-просветительских программ.

Помимо инструментов, в музее будут представлены образцы, изготовленные руками культуролога Дмитрия Парамонова и мастера по созданию гуциня Се Цзяньдуна.

На открытии выступят собиратель народных песен Сергей Старостин, основатель проекта «Этносфера» Сергей Филатов и др. музыканты.

Ранее ФАН сообщало, что в залах Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства открылась выставка, посвящённая истории войн на Кавказе.