Жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» рассказала о съёмках

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Жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» Людмила Кожинова рассказала о съёмках откровенных сцен с участием Веры Алентовой и Алексея Баталова.
Жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» рассказала о съёмках
  • © Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

«Эти сцены подрезали, чтобы они были покороче, чтобы не было особенно видно голых ног. Не в этом смысл фильма, надо делать поскромнее, почище, покороче. Это всё утверждал директор студии, очень строго всё утверждал», — заявила Кожинова в беседе с телеканалом «Звезда».

Итоговый вариант фильма стал одним из самых кассовых в истории отечественного кинематографа. В 1981 году лента получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Государственную премию СССР.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

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