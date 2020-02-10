Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Крыму

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Спасатели рассказали о погоде в Крыму 11 и 12 февраля.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По прогнозу ожидаются сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.

Также возможно усиление ветра до 15—20 м/с с порывами до 25 м/с.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал о необходимых условиях для прихода холодов в Россию.

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