Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
По прогнозу ожидаются сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.
Также возможно усиление ветра до 15—20 м/с с порывами до 25 м/с.
Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал о необходимых условиях для прихода холодов в Россию.