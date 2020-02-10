Эксперт прокомментировал победу Феникса и Зеллвегер на «Оскаре»

Короткая ссылка
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов прокомментировал победу актёров Хоакина Феникса и Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии «Оскар».
Эксперт прокомментировал победу Феникса и Зеллвегер на «Оскаре»
  • © Theresa Shirriff/AdMedia
  • globallookpress.com

В беседе с Nation News он отметил, что их успех в номинациях «Лучший актёр» и «Лучшая актриса» был ожидаемым.

«В случае с Хоакином роль Джокера вообще выигрышная, её блестяще играл Джек Николсон и другие актёры. Хоакину Фениксу удалось превзойти их всех и сыграть ярко и своеобразно», — сказал Разлогов.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал итоги присуждения премии «Оскар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить