Эксперт прокомментировал победу Феникса и Зеллвегер на «Оскаре»

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов прокомментировал победу актёров Хоакина Феникса и Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии «Оскар».

В беседе с Nation News он отметил, что их успех в номинациях «Лучший актёр» и «Лучшая актриса» был ожидаемым.

«В случае с Хоакином роль Джокера вообще выигрышная, её блестяще играл Джек Николсон и другие актёры. Хоакину Фениксу удалось превзойти их всех и сыграть ярко и своеобразно», — сказал Разлогов.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал итоги присуждения премии «Оскар».