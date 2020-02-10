Эксперт прокомментировал победу Феникса и Зеллвегер на «Оскаре»
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В беседе с Nation News он отметил, что их успех в номинациях «Лучший актёр» и «Лучшая актриса» был ожидаемым.
«В случае с Хоакином роль Джокера вообще выигрышная, её блестяще играл Джек Николсон и другие актёры. Хоакину Фениксу удалось превзойти их всех и сыграть ярко и своеобразно», — сказал Разлогов.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал итоги присуждения премии «Оскар».