Режиссёр «Паразитов» оценил будущее международного кинематографа

Режиссёр Пон Чжун Хо, чей фильм «Паразиты» получил четыре премии «Оскар», оценил будущее международного кинематографа.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что скоро зрителям станет всё равно, что картины сняты на чужом для них языке. Как отметил постановщик, языковые барьеры преодолеваются легко.

«Я сам тому пример. Очень помогают в стирании языковых границ стриминговые сервисы, YouTube, социальные сети», — сказал он.

Кроме того, Пон Чжун Хо полагает, что «Оскар» за лучший фильм года для иностранной ленты означает, что члены киноакадемии увидели в нём тенденции, важные для всего международного кино.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал итоги премии «Оскар».