Режиссёр Пон Чжун Хо прокомментировал свою победу на «Оскаре»

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Южнокорейский режиссёр Пон Чжун Хо прокомментировал успех своего фильма «Паразиты» на церемонии вручения премии «Оскар».
Режиссёр Пон Чжун Хо прокомментировал свою победу на «Оскаре»
  • Reuters

«Я просто делал то, что всегда. Не могу сказать, что в моей работе были какие-то неожиданные повороты или поразительные озарения. Но вот результат оказался потрясающим», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил режиссёр, он воспринимал всё, что происходит с фильмом, как галлюцинацию и до сих пор ему кажется, что это сон.

Пон Чжун Хо добавил, что для него было большой честью попасть в одну номинацию с такими режиссёрами, как Мартин Скорсезе.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал итоги премии «Оскар».

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