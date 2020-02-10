Режиссёр Пон Чжун Хо прокомментировал свою победу на «Оскаре»

Южнокорейский режиссёр Пон Чжун Хо прокомментировал успех своего фильма «Паразиты» на церемонии вручения премии «Оскар».

«Я просто делал то, что всегда. Не могу сказать, что в моей работе были какие-то неожиданные повороты или поразительные озарения. Но вот результат оказался потрясающим», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил режиссёр, он воспринимал всё, что происходит с фильмом, как галлюцинацию и до сих пор ему кажется, что это сон.

Пон Чжун Хо добавил, что для него было большой честью попасть в одну номинацию с такими режиссёрами, как Мартин Скорсезе.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал итоги премии «Оскар».