Эксперт оценил итоги церемонии вручения премии «Оскар»

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Кинокритик Алексей Двоеглазов прокомментировал результаты 92-й церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе.
Эксперт оценил итоги церемонии вручения премии «Оскар»
  • © Li Ying/XinHua
  • globallookpress.com

По его словам, победа «Паразитов» в номинации «Лучший фильм» для многих специалистов стала сюрпризом.

«Большинство критиков, и я в том числе, думали, что «Оскар» достанется ленте «1917». Он объективно лучший в этом году с точки зрения режиссуры и операторской работы, нечто выдающееся. Но академики решили иначе. Безусловно, фильм «Паразиты» тоже прекрасен. Это большой прорыв для корейского кино. Для Южной Кореи это первый «Оскар», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости Крым.

Он добавил, что картина «1917» заслуженно получила приз за лучшие спецэффекты.

Ранее кинокритик Кирилл Горячок, редактор сайта Kinomania.ru, в беседе с радио Sputnik прокомментировал победу южнокорейской ленты «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения премии «Оскар».

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