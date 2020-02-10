Российский актёр Павел Деревянко прокомментировал итоги премии «Оскар».

В беседе с Newinform он заявил, что лента Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» его впечатлила больше, чем «Паразиты» Пон Чжун Хо.

«Немного смутило то, что фильм «Паразиты» выиграл в номинации «Лучший фильм». Я уверен, что, например, «Однажды в... Голливуде» гораздо круче», — сказал Деревянко.

Он также высоко оценил ленты «Ирландец» и «1917».

Кроме того, актёр отметил, что Хоакин Феникс заслуженно получил свою награду за роль в картине «Джокер».

Деревянко добавил, что порадовался и за Брэда Питта, выигравшего в номинации «Лучший актёр второго плана».

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с Nation News прокомментировал победу фильма «Паразиты».