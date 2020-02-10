Эксперт прокомментировал итоги премии «Оскар»

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Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал итоги премии «Оскар».
Эксперт прокомментировал итоги премии «Оскар»
  • Reuters

«Впервые в истории награду получило не американское кино», — заявил он в беседе с НСН, оценивая успех южнокорейского фильма «Паразиты».

Как считает эксперт, американцы устали от однообразного кино, и, несмотря на то что «1917» и «Ирландец» — отличные ленты, люди хотят чего-то нового.

Говоря о победе Брэда Питта в номинации «Лучший актёр второго плана», Шнейдеров отметил, что за любым артистом стоит режиссёр.

«Если бы не было успеха Квентина Тарантино, не было бы Брэда Питта. Нужно понимать, кто есть кто в кино. Артист — существо подчинённое, артист — это пластилин в руках режиссёра», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Питт отнёсся к Тарантино с высочайшим уважением и продемонстрировал своё понимание актёрской профессии.

Ранее джазовая певица Анна Бутурлина, ставшая официальным российским голосом главной героини мультфильма «Холодное сердце — 2», в беседе с Пятым каналом прокомментировала своё участие в церемонии с песней Into The Unknown.

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