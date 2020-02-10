В Петербурге рассказали о мероприятиях ко Дню памяти Пушкина

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Директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов рассказал о программе мероприятий, посвящённых 183-летию со дня смерти поэта.
В Петербурге рассказали о мероприятиях ко Дню памяти Пушкина
  • ©museumpushkin.ru

«В этот день, как всегда, мы всех ждём в нашем музее на Мойке, 12. В 13:00, ещё до минуты молчания и памятного собрания, здесь откроется выставка, посвящённая 225-летию Александра Смирдина (1795—1857 годы), знаменитого издателя и книготорговца. Она называется «Благородный книжник». Именно ему мы обязаны первым полным изданием восьми глав «Евгения Онегина» и переизданием поэм Пушкина», — отметил Сергей Некрасов в беседе с Nation News.

Он добавил, что в фондах музея хранятся уникальные книги из библиотеки Смирдина.

Кроме того, запланированы презентация книги филолога-пушкиниста, заведующей Мемориальным музеем-квартирой А.С. Пушкина в Петербурге Галины Седовой «Ему было за что умирать у Чёрной речки», концертная программа, а также автобусные и пешеходные экскурсии.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на портале «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут, посвящённый писателю, переводчику, лауреату Нобелевской премии по литературе Борису Пастернаку.

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