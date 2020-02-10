В Москве разработали прогулочный маршрут, посвящённый Борису Пастернаку

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На портале «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут, посвящённый писателю, переводчику, лауреату Нобелевской премии по литературе Борису Пастернаку.
В Москве разработали прогулочный маршрут, посвящённый Борису Пастернаку
  • © портал мэра и правительства Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», маршрут протяжённостью 11 км включает в себя восемь мест в центре города. 

«Во время прогулки пользователи познакомятся с интересными фактами из биографии Бориса Пастернака и узнают о людях, которые в разные годы окружали писателя. Многие из них стали прототипами героев его произведений», — отметил куратор IT-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

Как уточняет портал мэра и правительства столицы, в честь 130-летия со дня рождения Бориса Пастернака в лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ 10 февраля состоится творческий вечер, а 14 февраля в центре славянской письменности «Слово» пройдёт мастер-класс по стихосложению.

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