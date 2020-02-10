В Москве разработали прогулочный маршрут, посвящённый Борису Пастернаку

На портале «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут, посвящённый писателю, переводчику, лауреату Нобелевской премии по литературе Борису Пастернаку.

Как сообщает сайт «Москва 24», маршрут протяжённостью 11 км включает в себя восемь мест в центре города.

«Во время прогулки пользователи познакомятся с интересными фактами из биографии Бориса Пастернака и узнают о людях, которые в разные годы окружали писателя. Многие из них стали прототипами героев его произведений», — отметил куратор IT-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

Как уточняет портал мэра и правительства столицы, в честь 130-летия со дня рождения Бориса Пастернака в лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ 10 февраля состоится творческий вечер, а 14 февраля в центре славянской письменности «Слово» пройдёт мастер-класс по стихосложению.