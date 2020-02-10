МЧС предупредило о шторме и дожде в Петербурге

Специалисты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили местных жителей о дожде и штормовом ветре.

Как сообщает Inforeactor со ссылкой на официальный сайт ведомства, сотрудники МЧС просят жителей города быть внимательными и осторожными в условиях непогоды.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 февраля в регионе ожидается облачная погода, местами морось и мокрый снег, который плавно перейдёт в дождь.

Порывы юго-западного ветра будут достигать 20 м/с.

На дорогах местами сохранится гололедица.

Атмосферное давление будет значительно понижаться.

Пешеходов и водителей призывают не парковать личный транспорт около шатких конструкций, линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов, а также соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость до минимальной на улицах города.