Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала зимы. В Москве, по данным на 08:00, -14,7 °С», — отметил он в разговоре с РИА Новости.

По его словам, показания на 09:00 могут быть ещё ниже.

«По области холоднее всего было в Клину, на 06:00 было -18,8 °С», — уточнил Леус.

Как подчеркнул специалист, «температура воздуха точно соответствовала климатической норме».

«Можно сказать, что в Москве прервалась рекордно длинная положительная температурная аномалия, которая наблюдалась с 27 ноября прошлого года, то есть 72 дня среднесуточная температура была выше климатической нормы», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в столице ожидается оттепель: температура будет колебаться в районе нулевой отметки и небольшого плюса».

Доцент кафедры ихтиологии и гидробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Лайус в беседе с «Невскими новостями» рассказал об опасности тёплой зимней погоды для налима.