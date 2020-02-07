Режиссёр Владимир Хотиненко прокомментировал сообщения о спецвыпуске сериала «Друзья».

В беседе с Nation News он рассказал, что смотрел «Друзей».

«Я думаю, интересно попробовать, как оно прозвучит в новом времени. Тогда будет понятно, насколько самостоятельно произведение. Время требует своего, своих примет», — сказал Хотиненко.

По его словам, возможно, сериал лучше сделать в новом звучании, иначе это будет слишком отстранённо.

Ранее актёр Джон Малкович в беседе с kp.ru рассказал о работе с режиссёром Паоло Соррентино в сериале «Новый папа».