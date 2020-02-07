Синоптик предупредил о морозах в Оренбуржье

Дежурный синоптик Приволжского УГМС Сергей Пегов рассказал о резком похолодании в Оренбургской области.

«Настоящая зимняя погода ожидает Оренбуржье в предстоящие выходные. Циклон, покидающий регион, унесёт с собой тёплый и влажный воздух. Ему на смену придёт холодный арктический. Температурный фон начнёт снижаться. В понедельник регион ожидают самые сильные морозы с начала этого года, достигнут отметки в -30 ˚С, в отдельных районах и ниже», — цитирует RIA56 слова Пегова.

По данным Приволжского УГМС, ночью 8 февраля в центре Оренбуржья температура воздуха составит -11…-16 ˚С, на западе она упадёт до -23 ˚С.

Днём воздух прогреется до -8…-13 ˚С.

На востоке на сутки столбики термометров будут стабильно показывать -2…-7 ˚С.

Ночью в восточной части Оренбуржья выпадет большое количество снега.

На западе снегопад будет, наоборот, лёгким. В некоторых районах возможна изморозь. Северо-западный ветер будет умеренным, со скоростью не выше 10 м/с.

Ранее «Невские новости» сообщали, что ГУ МЧС по Ленинградской области предупредило о ветре, тумане и гололедице в регионе.