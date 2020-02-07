Фестиваль кино стран ЕС откроется 14 февраля в Калининграде

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Фестиваль кино стран Европейского союза откроется 14 февраля в Калининграде.
Фестиваль кино стран ЕС откроется 14 февраля в Калининграде
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Смотр организован представительством ЕС в России, посольствами, консульствами и институтами культуры стран ЕС при поддержке регионального правительства.

В течение двух недель будет показано 40 фильмов известных и начинающих режиссёров. Среди жанров — мелодрамы, исторические блокбастеры, камерные психологические драмы, триллеры, чёрные комедии.

Программа включает, в частности, драму «Счастливчик Пер» Билле Аугуста и «Офицер и шпион» Романа Полански.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

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