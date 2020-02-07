Фестиваль кино стран ЕС откроется 14 февраля в Калининграде
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Смотр организован представительством ЕС в России, посольствами, консульствами и институтами культуры стран ЕС при поддержке регионального правительства.
В течение двух недель будет показано 40 фильмов известных и начинающих режиссёров. Среди жанров — мелодрамы, исторические блокбастеры, камерные психологические драмы, триллеры, чёрные комедии.
Программа включает, в частности, драму «Счастливчик Пер» Билле Аугуста и «Офицер и шпион» Романа Полански.
Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.