Фестиваль кино стран ЕС откроется 14 февраля в Калининграде

Фестиваль кино стран Европейского союза откроется 14 февраля в Калининграде.

Об этом сообщает kp.ru.

Смотр организован представительством ЕС в России, посольствами, консульствами и институтами культуры стран ЕС при поддержке регионального правительства.

В течение двух недель будет показано 40 фильмов известных и начинающих режиссёров. Среди жанров — мелодрамы, исторические блокбастеры, камерные психологические драмы, триллеры, чёрные комедии.

Программа включает, в частности, драму «Счастливчик Пер» Билле Аугуста и «Офицер и шпион» Романа Полански.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.