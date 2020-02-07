В Ленинградской области предупредили о тумане и гололёде
- РИА Новости
Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России, синоптики прогнозируют ухудшение метеорологической обстановки в Ленобласти.
8 и 9 февраля ожидаются туман, гололёд и осадки.
10 февраля порывы ветра будут достигать 15—20 м/с.
Спасатели предупредили о повышении вероятности ДТП и сохранении возможности происшествий на водоёмах, повреждений на ЛЭП, ТП и линиях связи, а также случаев травматизма среди населения.
Ранее РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону сообщало, что спасатели предупредили о морозах на территории Крыма.