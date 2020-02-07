В Ленинградской области предупредили о тумане и гололёде

ГУ МЧС по Ленинградской области предупредило о ветре, тумане и гололедице с 8 по 10 февраля.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России, синоптики прогнозируют ухудшение метеорологической обстановки в Ленобласти.

8 и 9 февраля ожидаются туман, гололёд и осадки.

10 февраля порывы ветра будут достигать 15—20 м/с.

Спасатели предупредили о повышении вероятности ДТП и сохранении возможности происшествий на водоёмах, повреждений на ЛЭП, ТП и линиях связи, а также случаев травматизма среди населения.

Ранее РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону сообщало, что спасатели предупредили о морозах на территории Крыма.