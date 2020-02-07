В Ленинградской области предупредили о тумане и гололёде

Короткая ссылка
ГУ МЧС по Ленинградской области предупредило о ветре, тумане и гололедице с 8 по 10 февраля.
В Ленинградской области предупредили о тумане и гололёде
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России, синоптики прогнозируют ухудшение метеорологической обстановки в Ленобласти.

8 и 9 февраля ожидаются туман, гололёд и осадки.

10 февраля порывы ветра будут достигать 15—20 м/с.

Спасатели предупредили о повышении вероятности ДТП и сохранении возможности происшествий на водоёмах, повреждений на ЛЭП, ТП и линиях связи, а также случаев травматизма среди населения.

Ранее РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону сообщало, что спасатели предупредили о морозах на территории Крыма. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить