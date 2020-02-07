В Севастополе археологи рассказали о ходе исследования античных амфор

Научные сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» рассказали о ходе исследования склада амфор эпохи правления царя Митридата Евпатора.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея, склад был открыт в 2017 году в ходе раскопок античного укрепления Масляная гора возле села Поворотное.

«Анализ находок позволяет связать гибель крепости с событиями эпохи правления понтийского царя Митридата VI Евпатора. В это время Херсонес совместно с понтийцами вёл серию войн с варварским населением Таврики. По всей видимости, укрепление погибло в ходе одного из варварских нападений на рубеже II и I веков до нашей эры», — отметил руководитель Бельбекской экспедиции Максим Тюрин.

Учёные обнаружили более 10 тыс. керамических изделий, из которых удалось собрать 20 сосудов.

Среди находок — изделия из Родоса, Хиоса, Коса, Синопа и Гераклеи.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что на территории генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный арсенал.