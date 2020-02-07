Стивен Кинг возглавил рейтинг самых издаваемых авторов в России

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Американский писатель Стивен Кинг стал лидером рейтинга самых издаваемых авторов в России в 2019 году.
Стивен Кинг возглавил рейтинг самых издаваемых авторов в России
  • © KENZO TRIBOUILLARD
  • AFP

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Российской книжной палаты.

Количество изданий, которые опубликовали произведения Кинга, составило 163, а общий тираж оценивается в 1,1 млн экземпляров. В 2017 и 2018 годах писатель занимал вторую строчку.

Российская писательница Дарья Донцова, возглавлявшая список с 2012 года, оказалась на втором месте. В 2019-м Донцову напечатали 68 изданий. Тираж составил 776 тыс. экземпляров.

В топ-5 также попали Александра Маринина, Рэй Брэдбери и Татьяна Полякова.

Ранее kp.ru сообщало, что названы самые продаваемые книги в России за 2019 год.

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