Стивен Кинг возглавил рейтинг самых издаваемых авторов в России

Американский писатель Стивен Кинг стал лидером рейтинга самых издаваемых авторов в России в 2019 году.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Российской книжной палаты.

Количество изданий, которые опубликовали произведения Кинга, составило 163, а общий тираж оценивается в 1,1 млн экземпляров. В 2017 и 2018 годах писатель занимал вторую строчку.

Российская писательница Дарья Донцова, возглавлявшая список с 2012 года, оказалась на втором месте. В 2019-м Донцову напечатали 68 изданий. Тираж составил 776 тыс. экземпляров.

В топ-5 также попали Александра Маринина, Рэй Брэдбери и Татьяна Полякова.

Ранее kp.ru сообщало, что названы самые продаваемые книги в России за 2019 год.