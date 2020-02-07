Стивен Кинг возглавил рейтинг самых издаваемых авторов в России
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- AFP
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Российской книжной палаты.
Количество изданий, которые опубликовали произведения Кинга, составило 163, а общий тираж оценивается в 1,1 млн экземпляров. В 2017 и 2018 годах писатель занимал вторую строчку.
Российская писательница Дарья Донцова, возглавлявшая список с 2012 года, оказалась на втором месте. В 2019-м Донцову напечатали 68 изданий. Тираж составил 776 тыс. экземпляров.
В топ-5 также попали Александра Маринина, Рэй Брэдбери и Татьяна Полякова.
Ранее kp.ru сообщало, что названы самые продаваемые книги в России за 2019 год.