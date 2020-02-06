Первые в 2020 году поезда в рамках акции «Лыжные стрелы» запустят 9 февраля из Петербурга в Ленобласть

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Первые в 2020 году пригородные поезда в рамках акции «Лыжные стрелы» запустят 9 февраля из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область.
Первые в 2020 году поезда в рамках акции «Лыжные стрелы» запустят 9 февраля из Петербурга в Ленобласть
  • РИА Новости

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Электричка с Финляндского вокзала до станции Орехово стартует в 09:15. Второй поезд отправится с Московского вокзала до станции Шапки в 10:11.

Бесплатные билеты выдают в отделах физкультуры и спорта районных администраций города.

Ранее врач Григорий Конев рассказал argumenti.ru, как проводить зимние каникулы с пользой для здоровья. По его словам, прогулки, посещение праздничных мероприятий, катание на санках и лыжах позволяют сбросить стресс и зарядиться положительными эмоциями.

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