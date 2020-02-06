Концерт оркестра Гленна Миллера пройдёт 22 февраля в Москве
- globallookpress.com
Об этом сообщает НСН.
Выступление пройдёт в рамках европейского тура. Гастроли приурочены к 35-летию оркестра под управлением дирижёра Вила Салдена. В 2020 году Салден отметит и личный юбилей. Ему исполнится 70 лет.
Музыканты исполнят такие композиции, как Moonlight Serenade, The Amеrican Patrоl, Chattanooga Choo Choo, In The Mood.
Миллер создал оркестр в 1937 году. За несколько лет коллектив стал символом американской музыкальной культуры довоенного периода.
В 1990 году оркестр Салдена получил право носить имя Гленна Миллера.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что концерты в честь Roxette и ABBA пройдут 27 февраля и 18 апреля в Москве.