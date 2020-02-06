Концерт оркестра Гленна Миллера пройдёт 22 февраля в Москве

Короткая ссылка
Концерт оркестра Гленна Миллера состоится 22 февраля в Доме музыки в Москве.
Концерт оркестра Гленна Миллера пройдёт 22 февраля в Москве
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НСН.

Выступление пройдёт в рамках европейского тура. Гастроли приурочены к 35-летию оркестра под управлением дирижёра Вила Салдена. В 2020 году Салден отметит и личный юбилей. Ему исполнится 70 лет.

Музыканты исполнят такие композиции, как Moonlight Serenade, The Amеrican Patrоl, Chattanooga Choo Choo, In The Mood.

Миллер создал оркестр в 1937 году. За несколько лет коллектив стал символом американской музыкальной культуры довоенного периода.

В 1990 году оркестр Салдена получил право носить имя Гленна Миллера.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что концерты в честь Roxette и ABBA пройдут 27 февраля и 18 апреля в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить