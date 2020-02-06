В Москве открылась выставка, посвящённая истории войн на Кавказе

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В залах Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства открылась выставка «Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX — начало XX века».
В Москве открылась выставка, посвящённая истории войн на Кавказе
  • Пистолет кавказский двуствольный («княжеский»). Дагестан, Кубачи (предположительно). Середина XIX века. Из коллекции А.А. Атаева / © vmdpni.ru

Как сообщает ФАН, в экспозиции представлены образцы оружия, а также обмундирование, снаряжение, вооружение и регалии национальных и регулярных воинских формирований, располагавшихся на Кавказе.

Всего на выставке можно увидеть около 1 тыс. экспонатов из отечественных и зарубежных музейных собраний, а также частных коллекций.

«Здесь нет случайных предметов для фона. Здесь все вещи с историей. Выставка потрясающе интересная для всех, кто ценит, изучает российскую историю. Это выставка про взаимопроникновение культур, об удивительном многонациональном сплаве нашей страны, удивительных и интереснейших традициях», — отметил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что 7 февраля в Крыму откроется выставка «Во имя мира», посвящённая 75-летию Ялтинской конференции.

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