В Москве открылась выставка, посвящённая истории войн на Кавказе
- Пистолет кавказский двуствольный («княжеский»). Дагестан, Кубачи (предположительно). Середина XIX века. Из коллекции А.А. Атаева / © vmdpni.ru
Как сообщает ФАН, в экспозиции представлены образцы оружия, а также обмундирование, снаряжение, вооружение и регалии национальных и регулярных воинских формирований, располагавшихся на Кавказе.
Всего на выставке можно увидеть около 1 тыс. экспонатов из отечественных и зарубежных музейных собраний, а также частных коллекций.
«Здесь нет случайных предметов для фона. Здесь все вещи с историей. Выставка потрясающе интересная для всех, кто ценит, изучает российскую историю. Это выставка про взаимопроникновение культур, об удивительном многонациональном сплаве нашей страны, удивительных и интереснейших традициях», — отметил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что 7 февраля в Крыму откроется выставка «Во имя мира», посвящённая 75-летию Ялтинской конференции.