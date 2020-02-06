Володин поздравил композитора Матвиенко с юбилеем

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил композитора Игоря Матвиенко с 60-летием.
Володин поздравил композитора Матвиенко с юбилеем
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

«Любители музыки в нашей стране высоко ценят ваш композиторский талант и профессиональное мастерство. Вы многое делаете для поддержки молодых музыкантов и исполнителей», — заявил Володин.

Он также отметил общественную работу и благотворительную деятельность Матвиенко.

Матвиенко — заслуженный артист России, композитор, продюсер таких групп, как «Любэ», «Иванушки International», «Фабрика».

Ранее в беседе с ФАН он рассказал о планах, связанных с поддержкой музыкантов в России.

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