Синоптик рассказала об оттепели в Томске

Начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина рассказала о наступлении оттепели в Томске.

По данным синоптика, в настоящее время температурный фон в городе составляет около 0 °С и превышает норму на 16 °С.

В беседе с порталом vtomske.ru она отметила, что 7 февраля ожидается небольшое понижение температуры из-за холодного фронта, но 8 и 9 февраля столбики термометров вновь поднимутся до 0…+2 °С в связи с прохождением южного циклона.

«Оттепель связана с тем, что у нас не произошла перестройка на зимний характер погоды. Основные воздушные массы сейчас приходят с Атлантики, а не с Арктики. Погода, которая в Томске сейчас стоит, больше характерна для марта: снег, метели и повышение температуры воздуха», — пояснила Светлана Рюхтина.

Она добавила, что на следующей неделе ожидается понижение температуры, но потом она снова повысится.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с kp.ru предупредил о приближении арктических холодов к Москве.