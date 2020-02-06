Синоптик рассказала об оттепели в Томске

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Начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина рассказала о наступлении оттепели в Томске.
Синоптик рассказала об оттепели в Томске
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По данным синоптика, в настоящее время температурный фон в городе составляет около 0 °С и превышает норму на 16 °С.

В беседе с порталом vtomske.ru она отметила, что 7 февраля ожидается небольшое понижение температуры из-за холодного фронта, но 8 и 9 февраля столбики термометров вновь поднимутся до 0…+2 °С в связи с прохождением южного циклона.

«Оттепель связана с тем, что у нас не произошла перестройка на зимний характер погоды. Основные воздушные массы сейчас приходят с Атлантики, а не с Арктики. Погода, которая в Томске сейчас стоит, больше характерна для марта: снег, метели и повышение температуры воздуха», — пояснила Светлана Рюхтина.

Она добавила, что на следующей неделе ожидается понижение температуры, но потом она снова повысится.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с kp.ru предупредил о приближении арктических холодов к Москве.

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