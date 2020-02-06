В Сочи откроется выставка фоторабот космонавта Сергея Крикалёва

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Космонавт, президент международного экологического фонда «Чистые моря» Сергей Крикалёв представит в Сочи фотовыставку «Великий Неизвестный», посвящённую космосу и мировому океану.
В Сочи откроется выставка фоторабот космонавта Сергея Крикалёва
  • РИА Новости

Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Кавказского заповедника, снимки сделаны с борта космической станции на высоте 360 км от Земли.

«Мне хотелось показать людям, как удивительно прекрасна наша планета, поделиться теми чувствами, которые испытываешь, глядя на Землю через стекло иллюминатора: восторг и нежность, удивление и счастье», — отметил Крикалёв.

Уточняется, что 6 февраля также пройдёт встреча с космонавтом, в рамках которой состоится обсуждение экологических проблем планеты.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что творческое объединение «Морское фотографическое собрание» представит фотовыставку «Аристократы морей» в севастопольском Музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея».

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