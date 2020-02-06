МЧС предупредило о метели и гололёде в Ленинградской области

Специалисты МЧС предупредили о гололёде на дорогах, метели и порывистом ветре 6 февраля в Ленинградской области.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, атмосферное давление ночью будет понижаться, а днём — повышаться.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленинградской области будет облачная погода, днём — с прояснениями.

В большинстве районов ночью пройдёт снег, местами сильный. В отдельных районах ожидается метель.

Ночью ветер западный и северо-западный с порывами 7—12 м/с, днём порывы северо-западного и северного ветра местами достигнут 18 м/с.

Температура воздуха в течение суток опустится от –4 до –9 °С, местами — до -13 °С. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что синоптики предупредили о существенном похолодании и усилении ветра в городе.