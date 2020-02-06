Московская делегация примет участие в деловом форуме Kidscreen Summit в Майами

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В деловом форуме Kidscreen Summit, который пройдёт в Майами с 10 по 13 февраля, примут участие 12 московских компаний.
Московская делегация примет участие в деловом форуме Kidscreen Summit в Майами
  • © Кадр из фильма «Конёк-горбунок». Режиссер Олег Погодин. 2020 год

Как сообщает сайт «Москва 24», на саммите, посвящённом индустрии детских развлечений, российские представители покажут 23 анимационных проекта и два художественных фильма — в частности, картину Джаника Файзиева «Вратарь Галактики» и сказку Олега Погодина «Конёк-горбунок».

«На продукцию наших компаний уже есть спрос за рубежом, и поддержка города поможет им упрочить позиции. Уверена, что на предстоящем форуме они не только найдут новых покупателей, но и заметно расширят аудиторию», — цитирует слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной портал мэра и правительства столицы.

Ранее психолог высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии им. Святителя Луки Елена Макарова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, почему детей привлекают фильмы ужасов. 

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