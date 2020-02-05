Синоптик предупредил о приближении шторма к побережью Краснодарского края

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о приближении шторма «Петра» к Черноморскому побережью Краснодарского края.

По его словам, на побережье от Крыма до Грузии в ночь с 5 на 6 февраля следует ожидать резкого усиления ветра, порывы которого будут достигать 25 м/с.

Он отметил, что в эпицентре шторма окажется участок побережья от Новороссийска до Сочи.

Как сообщает Nation News, регион также ожидают осадки, а вслед за штормом на Черноморское побережье придёт холодный фронт.

Ранее Евгений Тишковец в беседе с kp.ru предупредил о похолодании в Москве.